هوای کلانشهر اصفهان در سومین روز از آذرماه در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت شش صبح امروز دوشنبه سوم آذر ماه با میانگین ۱۵۱ AQI وضعیت ناسالم برای همه را نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌های ۲۵ آبان وسپاهان شهر با ۱۵۶، فرشادی ۱۶۱، کاوه ۱۷۷، میرزاطاهر با ۱۶۰، پروین ۱۸۰، دانشگاه صنعتی با ۱۷۲، رهنان ۱۵۵، زینبیه ۱۵۷ وهزار جریب با ۱۶۴ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز آلودگی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پارک زمزم با ۱۱۴، خرازی ۱۱۴، رودکی با ۱۱۲ و ولدان با ۱۲۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و به رنگ نارنجی است.

این درحالیست که این شاخص در شهر‌های شاهین شهر با ۶۵، علوم پزشکی کاشان با ۸۰، کاشان ۸۶ و زرین شهر با ۹۶ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

همچنین این شاخص در شهر‌های مبارکه با ۳۸ و بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۲۱ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است.

طبق پیش بینی هواشناسی استان، پایداری نسبی جو و افزایش غلظت آلاینده‌ها پیش بینی هواشناسی استان تا اواخر وقت چهارشنبه پنجم آذرماه ادامه دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.