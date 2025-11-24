پخش زنده
امروز: -
پیکرهای مطهر ۱۴ شهید گمنام و با نام دوران دفاع مقدس، امروز و همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در شیراز تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر روابط عمومی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت فارس گفت: این مراسم ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم از میدان شهدا (شهرداری) تا حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.
رسول رحمتی افزود: پیکر شش شهید گمنام، امروز در نقاط مختلف استان به خاک سپرده میشوند و پیکر پنج شهید گمنام دیگر به معراج شهدای تهران بازگردانده خواهد شد.
مدیر روابط عمومی ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت فارس در خصوص ساعت و محلهای خاکسپاری شش شهید گمنام در فارس گفت: مراسم تشییع دو شهید ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه در شهرکهای والفجر و زیباشهر، دو شهید ساعت ۱۴ در نورآباد ممسنی، یک شهید ساعت ۱۴ در قطبآباد جهرم و یک شهید در شهرک علیآباد قیر و کارزین برگزار میشود.
هویت ۳ شهید بانام هم مشخص شده است
شهید داوود ممسنی دشت ارژن، متولد ۱۳۴۸ در شیراز، عضو بسیج لشکر ۱۹ فجر که در عملیات شلمچه به شهادت رسید. پیکر وی پس از تشییع در شیراز در گلزار شهدای این شهر خاکسپاری میشود.
شهید علیاکبر هوشیار، متولد ۱۳۴۹ در کوار، عضو بسیج لشکر ۱۹ فجر که در عملیات شلمچه به شهادت رسید. پیکر وی پس از تشییع در شیراز به شهرستان کوار منتقل و خاکسپاری میشود.
شهید ماشاءالله استخری، متولد ۱۳۴۲ در داراب، عضو وظیفه که در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسید. پیکر وی پیشتر به عنوان شهید گمنام در تبریز خاکسپاری شده بود و پس از شناسایی بنا به درخواست خانواده به داراب منتقل شد و امروز تشییع و خاکسپاری میشود.