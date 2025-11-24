

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد قمرپور در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) به مصاف حریفی از روسیه رفت. او نتیجه این مبارزه را ۱۰ به صفر واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت.

قمرپور در نخستین مبارزه با نماینده ژاپن رو‌به‌رو شد و به برتری ۱۰ بر صفر دست یافت. او باید در دور دوم با نماینده یونان مبارزه می‌کرد، اما حریفش روی تشک حاضر نشد و بدین ترتیب قمرپور بدون مبارزه، برنده دور دوم معرفی شد. این آزادکار وزن ۱۲۵ کیلوگرم در ادامه مبارزات خود و در دور سوم، نماینده ترکیه را ۹ بر صفر شکست داد و اینگونه به فینال این وزن راه یافت.

امروز در کشتی آزاد، محمد سیاهوشی در وزن ۵۷ کیلوگرم طلا گرفت و کیوان رستم آبادی در وزن ۶۵ کیلوگرم و ابوالفضل زهره وند در وزن ۷۴ کیلوگرم صاحب مدال نقره شدند. عرفان ستاری هم در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.

نشان نقره قمرپور بیست و هشتمین نشان کاروان ایران است.