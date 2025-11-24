از میدان میلاد تا مصلا؛ بدرقه چهار شهید گمنام
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تشییع پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس، در میان اشک و اندوه مردم قدرشناس ایلام، از میدان میلاد تا مصلای امام خمینی (ره) در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ امروز، ایلام حال و هوایی معنوی و غمآلود به خود گرفت؛ مردمی از پیر و جوان، خانوادههای معظم شهدا، همگی در میدان میلاد گرد هم آمدند تا در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میزبان پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام باشند.
مردم ایلام که همواره به ولایتمداری و ارادت ویژه به خاندان اهلبیت (ع) شهرت دارند، امروز نیز با حضور پرشور خود نشان دادند که یاد و نام شهیدان همچنان در دلها زنده است.