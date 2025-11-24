با حضور پر شور و گسترده مردم متدین و انقلابی شهر یاسوج آئین پیاده‌روی از حرم امامزده عبدالله تا حرم امامزاده مختار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گفت: صبح امروز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) آئین پیاده‌روی معنوی از حرم امامزاده عبدالله (ع) تا امامزاده مختار (ع) آغاز شد.

حجت الاسلام سید رضا افتخاری افزود: این آئین فردا از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز مردم مؤمن و متعهد و انقلابی یاسوج با حضور پر شور مسیر حرم امامزاده عبدالله (ع) در یاسوج تا حرم امامزاده مختار (ع) را پیاده طی می‌کنند.

حجت الاسلام افتخاری از آغاز تشییع پیکر ۶ شهید گمنام در این آئین پیاده روی خبر داد و اضافه کرد: پیکر این شهدا از میدان شهدای نیروی انتظامی (میدان ساعت) تا میدان جهاد تشییع و در این میدان بر پیکر شهدا نماز اقامه می‌شود.

وی به دیگر برنامه‌های این مراسم اشاره کرد و ادامه داد: برپایی ایستگاه‌های صلواتی توسط موکب‌های فرهنگی در طول مسیر و همینطور سخنرانی و مداحی و تجدید میاث با آرمان‌های شهدا را از دیگر برنامه‌های این آئین معنوی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به سابقه برگزاری این آئین پیاده روی گفت: آئین پیاده‌روی معنوی از حرم امامزاده عبدالله (ع) تا امامزاده مختار (ع) حدود بیست سال است که در مرکز استان برگزار می‌شود.