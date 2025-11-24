

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت.

مسابقات در سالن ۱۰ هزار نفری فیل اسپورتس در شهر پاسیگ برگزار می‌شود و تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها حاضر شد. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:

* گروه‌ای:

- دوشنبه ۳ آذر:

آرژانتین - لهستان

فیلیپین - مغرب

- تیم‌های آرژانتین و لهستان با ۳ امتیاز اول و دوم و تیم‌های مغرب و فیلیپین بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه بی:

- تیم‌های اسپانیا و کلمبیا با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های کانادا و تایلند بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای گرفتند.

* گروه سی:

ژاپن ۶ - ۰ نیوزیلند

پرتغال ۱۰ - ۰ تانزانیا

- تیم‌های پرتغال و ژاپن با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های نیوزیلند و تانزانیا بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

* گروه دی:

ایتالیا ۱۷ - ۰ پاناما

برزیل ۴ - ۱ ایران

- برای برزیل آنا لوئیشا در دقیقه ۱۵، دبورا وانین ۱۷ و امیلی مارکوندش ۲۱ و ۲۴ گلزنی کردند و تک گل ایران را مهسا کمالی در دقیقه ۲۵ وارد دروازه حریف کرد.

- تیم‌های ایتالیا و برزیل با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های ایران و پاناما بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم جای دارند.

برنامه ادامه دیدار‌های تیم بانوان ایران به این شرح است:

* چهارشنبه ۵ آذر - ساعت ۱۸

پاناما – ایران

* شنبه ۸ آذر - ساعت ۱۷

ایران – ایتالیا

- در جدول گلزنان رناتا آداماتی و سارا بوتیماه از ایتالیا با ۳ گل به طور مشترک در صدر هستند.