نخستین دوره جام جهانی فوتسال زنان ۲۰۲۵ امروز در فیلیپین پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند که در ۴ گروه ۴ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه دو تیم به دور یک چهارم نهایی راه خواهند یافت.
مسابقات در سالن ۱۰ هزار نفری فیل اسپورتس در شهر پاسیگ برگزار میشود و تیم ایران به عنوان قهرمان آسیا در این رقابتها حاضر شد. نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح اعلام شد:
* گروهای:
- دوشنبه ۳ آذر:
آرژانتین - لهستان
فیلیپین - مغرب
- تیمهای آرژانتین و لهستان با ۳ امتیاز اول و دوم و تیمهای مغرب و فیلیپین بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه بی:
- تیمهای اسپانیا و کلمبیا با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای کانادا و تایلند بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.
* گروه سی:
ژاپن ۶ - ۰ نیوزیلند
پرتغال ۱۰ - ۰ تانزانیا
- تیمهای پرتغال و ژاپن با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای نیوزیلند و تانزانیا بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
* گروه دی:
ایتالیا ۱۷ - ۰ پاناما
برزیل ۴ - ۱ ایران
- برای برزیل آنا لوئیشا در دقیقه ۱۵، دبورا وانین ۱۷ و امیلی مارکوندش ۲۱ و ۲۴ گلزنی کردند و تک گل ایران را مهسا کمالی در دقیقه ۲۵ وارد دروازه حریف کرد.
- تیمهای ایتالیا و برزیل با ۳ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای ایران و پاناما بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم جای دارند.
برنامه ادامه دیدارهای تیم بانوان ایران به این شرح است:
* چهارشنبه ۵ آذر - ساعت ۱۸
پاناما – ایران
* شنبه ۸ آذر - ساعت ۱۷
ایران – ایتالیا
- در جدول گلزنان رناتا آداماتی و سارا بوتیماه از ایتالیا با ۳ گل به طور مشترک در صدر هستند.