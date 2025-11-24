به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کتایون نجفی‌زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان در مراسمی با اشاره به آمار روزانه ۱۰ تا ۱۲ مرگ ناشی از نرسیدن عضو پیوندی تأکید کرد: «احتمال نیاز یک نفر به پیوند عضو، شش برابر احتمال مرگ مغزی شدن اواست. ایران در آسیا رده نخست اهدای عضو را دارد، اما سالانه حدود ۶۰۰۰ عضو سالم را به دلیل رضایت ندادن خانواده خاکسپاری می‌کنیم در حالی که همین تعداد می‌تواند جان بیش از ۳۰۰۰ نفر را نجات دهد».