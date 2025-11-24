یادواره شهدای دفاع مقدس و پاسداشت شهدای دفاع ۱۲ روزه در شهرستان عجب‌شیر با حضور قشرهای مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این مراسم با هدف تجلیل از مقام والای شهیدان و بازخوانی فرهنگ ایثار و مقاومت و همزمان با عزاداری‌های ایام فاطمیه شکل گرفت.

حجت‌الاسلام نظری سخنران این مراسم با اشاره به نقش‌آفرینی رزمندگان ایران اسلامی در دفاع از آرمان‌ها، جایگاه شهدا را تضمین‌کننده امنیت و عزت امروز کشور دانست و تأکید کرد: تداوم مسیر شهدا در گرو حفظ روحیه بصیرت و مقاومت است.

وی همچنین مجاهدت شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان را نمونه‌ای از ایستادگی و ایمان دانست که باید برای نسل جوان تبیین شود.

در این یادواره مدیحه‌سرایی و اجرای نوحه‌های حماسی فضای مراسم را معنوی‌تر کرد و حاضران با قرائت فاتحه یاد و نام شهدای دفاع مقدس و نبرد مقدس دفاع ۱۲ روزه را گرامی داشتند.