به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،حسن روحالامین، نقاش شناختهشده ایرانی و خالق مجموعهای از آثار شاخص با محوریت وقایع و مفاهیم آیینی، جدیدترین تابلوی خود را با عنوان «آلِ نبی» منتشر کرد.
روحالامین که در سالهای گذشته بهواسطه بازنمایی تصویری رخدادهای تاریخ تشیع، بهویژه روایتهایی درباره شهادت حضرت زهرا(س)، جایگاه ویژهای در هنر آیینی معاصر یافته، اینبار اثری رنگوروغن را به پیشگاه امیرالمؤمنین علی(ع) تقدیم کرده است.این نقاشی که او آن را در صفحههای رسمی خود در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته، فضایی روایی و احساسی دارد و همچون دیگر کارهای او بر ترکیببندی دراماتیک و نورپردازی احساسی استوار است.
روحالامین در توضیح همراه این اثر، بخشی از روایت تاریخی شهادت حضرت زهرا(س) را نقل کرده و نوشته است: «قَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِیعَةُ وَ أُخِذَتِ الرَّهِینَةُ وَ أُخْلِسَتِ الزَّهْرَاءُ؛ اکنون امانت به صاحبش بازگشت و پس گرفته شد، و زهرا از دست من رفت.»او همچنین در توضیح این تابلو، آن را تقدیمی «به پیشگاه با عظمت مولی الموحدین امامالمتقین، آقا امیرالمؤمنین علی علیهالسلام» معرفی کرده است؛ موضوعی که جهتگیری محتوایی و احساسی اثر را برای مخاطبان روشن میکند.