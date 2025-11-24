

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات کاراته بازی‌های المپیک ناشنوایان و در روز دوم این رقابت ها، امروز (دوشنبه ۳ آذر) کامران رضایی نژاد در وزن منهای ۷۵ کیلوگرم در اولین مبارزه نماینده جمهوری آذربایجان را ۶ بر صفر شکست داد.



رضایی نژاد در دومین مبارزه برابر حریفی از ونزوئلا قرار گرفت و با پیروزی ۴ بر ۲، وارد جمع چهار نفر برتر این وزن از مسابقات قرار گرفت.

کامران رضایی نژاد در این مرحله مقابل حریفی از ترکیه نتیجه را واگذار کرد و از فینال جاماند. بدین ترتیب کامران رضایی نژاد باید در مرحله رده بندی به مبارزه خود ادامه دهد.