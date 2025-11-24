پخش زنده
تیم داوری دیدار تیمهای فوتبال ایران و چین تایپه در مسابقات گروه D مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۴:۳۰ امروز (دوشنبه) نخستین بازی خود را در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای کمتر از ۱۷ سال آسیا مقابل چین تایپه در ورزشگاه EKA آرهنا احمدآباد هند برگزار میکند.
با اعلام AFC اسامی داوران این مسابقه به شرح زیر مشخص شد:
داور: محمد مفید غبائن (اردن)
کمکها: عمرو فهد عجاج (اردن) و علی احمد (سوریه)
داور چهارم: وسام ربیع (سوریه)
ناظر داوری: مختار الیاریمی (یمن)
ناظر بازی: چِین هاکت (استرالیا)