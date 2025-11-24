به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار رادان افزود: ملت ایران بدون تکیه به هیچ قدرتی و با تبعیت از ولایت در دفاع مقدس و در جنگ ۱۲ روزه حماسه آفرید.

وی تصریح کرد: هرجا فرهنگ عاشورایی باشه پیشرفت هم هست حل مسائل و مشکلات بدون برگشت به روحیه ایثار و شهادت و معنویت وجود ندارد فرهنگ شهید فرهنگ فرار از مسئولیت نیست.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقش بی بدیل ولایت ثابت کرد که ولی فقیه هست که می‌تواند ما را از پیچ و خم‌ها عبور بدهد.

سردار رادان افزود: امروز قدرت ایران در همبستگی و پیروی از ولی فقیه است این نیرو‌ها از مردم و پیکر‌های پاک شهدا قدرت میگیرند، بیایید با هم عهدی دوباره با امام و شهیدان و ولی امرمان ببندیم که ما هیچ وقت سکون را پیشه خود نمی‌کنیم و همواره شجاع هستیم و ایمان را با ایستادگی و وحدت حفظ خواهیم کرد.

ادامه دارد...