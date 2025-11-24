مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های شرکت توانیر گفت: به طور کلی هر ماینر برق ۱۰ واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد، بعد از جنگ ۱۲ روزه و باتوجه به محدودیت اینترنت در کشور برآورد می‌شود که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در شبکه وجود داشته باشد که بین هزار ۴۰۰ تا دو هزار ۴۰۰ مگاوات برق این ماینر‌ها برآورد می‌شود.

هادی سفید مو مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های شرکت توانیر در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما گفت: به طور کلی هر ماینر برق ۱۰ واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد، بعد از جنگ ۱۲ روزه و باتوجه به محدودیت اینترنت در کشور برآورد می‌شود که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در شبکه وجود داشته باشد که بین هزار ۴۰۰ تا دو هزار ۴۰۰ مگاوات برق این ماینر‌ها برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: اگر ماینری کشف شود جمع آوری و تحویل پلیس امنیت اقتصادی می‌شود و برای متخلف پرونده قضایی تشکیل و به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های شرکت توانیر، با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد کل ماینر‌های کشف شده ۱۹۵۰۰ دستگاه بود، تصریح کرد: این در حالی است که امسال ۲۲‌هزار ماینر غیرمجاز کشف شده که معادل تأمین مصرف برق حدود ۲۲۰‌هزار خانوار ایرانی است.

سفید مو ادامه داد: به طور کلی کنتور هوشمند نمی‌تواند جلوگیری از استخراج رمزارز کند به طوری که ماینر‌های غیر از برق غیر مجاز استفاده می‌کنند و اینها قابل رصد نیستند ولی طرح‌هایی برای شناسایی محدود‌های استفاده کنندگان رمزارز در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین به گفته مجری نظارت و ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های شرکت توانیر، از ابتدای سال بیش از ۵۰ درصد ماینر‌های غیر مجازی که ما در شبکه کشف کرده‌ایم با گزارش مردمی بوده است.