به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ دکتر سید احمد هاشمی با اشاره به تغییرات ویروس آنفلوانزا و هشدار نسبت به روند رو‌یه افزایش ابتلا در استان گفت: در چند روز گذشته بیشترین موارد ابتلا در میان کودکان و دانش‌آموزان گزارش شده و پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی ابتلا تا حدود دو ماه آینده ادامه یابد و گروه‌های مختلف سنی را درگیر کند.

وی افزود: کاهش ایمنی جمعی در جامعه موجب شیوع این ویروس شده و مدارس و محیط‌های آموزشی نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

دکتر هاشمی گفت: امسال به دلیل تغییرات ژنتیکی در سطح ویروس، جابه‌جایی سویه‌ها رخ داده و سویه H۳N۲ جایگزین H۱N۱ شده است.

وی تأکید کرد: بیشترین نگرانی مربوط به افراد پرخطر شامل بیماران سرطانی، مبتلایان به نقص ایمنی، بیماران زمینه‌ای قلبی، کلیوی و دیابتی و همچنین مصرف‌کنندگان کورتون است که در معرض آسیب بیشتر قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: استفاده از ماسک در تجمعات برای پیشگیری از ابتلا ضروری است و افراد پرخطر و سالمندان باید از حضور در محیط‌های شلوغ خودداری کنند.

وی گفت: با رعایت نکات بهداشتی، رعایت فاصله، تهویه مناسب و توجه به پروتکل‌های اعلام‌شده می‌توان از افزایش بیشتر موارد بیماری جلوگیری کرد و این دوره را با کمترین آسیب پشت سر گذاشت.

با تصمیم ستاد مدیریت و پاسخگویی به بحران استانداری و به دنبال افزایش موارد ابتلای دانش‌آموزان به بیماری‌های تنفسی و سرماخوردگی، تمام مدارس شهری و روستایی استان در تمامی مقاطع تحصیلی طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۴ و ۵ آذرماه ۱۴۰۴ به صورت غیرحضوری دایر خواهد بود.

دکتر پسندیده، رئیس کارگروه بیماری‌های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی استان هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تشریح وضعیت ابتلای سویه جدید آنفولانزا پرداخت.

او مردم استان را از سفر بخصوص به استان‌های همجوار و نیز مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک نهی کرد.