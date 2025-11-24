به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان روز گذشته، در حادثه برخورد کامیونت ایسوزو با وانت نیسان در کیلومتر ۷۵ جاده قم-کاشان یک نفر کشته شد و دو نفر مصدوم شدند که با تلاش اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

همچنین در حادثه برخورد دو خودروی سمند و تریلر در محور مبارکه به مجلسی بعد از سه راهی طالخونچه چهار نفر مصدومیت شدند و با تلاش دو گروه عملیاتی هلال احمر یک نفر به مراکز درمانی انتقال داده شد.

در حادثه واژگونی پژو ۴۰۵ در آزادراه نطنز اصفهان کیلومتر ۶۰ نطنز هم پنج نفرمصدوم شدند.