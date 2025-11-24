پخش زنده
در شبانه روز گذشته در استان در حوادث رانندگی جادهای ۱۱ نفر مصدوم و یک نفر کشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ بنا بر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان روز گذشته، در حادثه برخورد کامیونت ایسوزو با وانت نیسان در کیلومتر ۷۵ جاده قم-کاشان یک نفر کشته شد و دو نفر مصدوم شدند که با تلاش اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
همچنین در حادثه برخورد دو خودروی سمند و تریلر در محور مبارکه به مجلسی بعد از سه راهی طالخونچه چهار نفر مصدومیت شدند و با تلاش دو گروه عملیاتی هلال احمر یک نفر به مراکز درمانی انتقال داده شد.
در حادثه واژگونی پژو ۴۰۵ در آزادراه نطنز اصفهان کیلومتر ۶۰ نطنز هم پنج نفرمصدوم شدند.