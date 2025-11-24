دو دستگاه گنج‌یاب به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان اردستان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اردستان گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر قصد حفاری و کاوش غیرقانونی یک گروه گنج‌یاب در یکی از محور‌های روستایی شهرستان، موضوع به دستور فرمانده انتظامی به مأموران پلیس آگاهی ابلاغ شد.

سرهنگ حجت‌الله بهامین افزود: مأموران پس از شناسایی افراد و هماهنگی قضایی با مراجعه به محل مورد نظر، یک دستگاه خودروی دنا مشکی رنگ بررسی کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی صورت گرفته، یک دستگاه فلزیاب و یک دستگاه اسکنر حرفه‌ای به ارزش حدود ۱۵ میلیارد ریال کشف و توقیف و یک متهم پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی اردستان از شهروندان خواست: برای پیشگیری از وقوع جرایم در صورت مشاهده هر مورد مشکوک، موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.