به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در سالروز شهادت بانوی دو عالم، دخت نبی مکرم اسلام، حضرت فاطمه زهرا (س) از صبح امروز آئین‌های عزاداری در شهرها، دهستان‌ها و روستا‌های کهگیلویه و بویراحمدبرگزار شد.

مردم متدین و ولایت مدار کهگیلویه و بویراحمد با شرکت در این آئین‌های عزاداری در رثای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند.

در این روز مردم سراسر کهگیلویه و بویراحمد در سوگ‌ام ابی‌ها و مادر حسنین به عزاداری پرداختند و عشق و ارادت خود را به آل عبا نشان دادند.

در مرکز استان شهر یاسوج مردم با شرکت در آئین پیاده روی حرم امامزاده عبدالله (ع) تا حرم امامزاده مختار (ع) ضمن شرکت در آئین‌های عزاداری در این مسیر در رثای مادر سادات بر سر و سینه زدند.

آئین عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در دیگر شهر‌های استان از جلمه شهر‌های دوگنبدان، دهدشت، لنده، باشت، لیکک، دیشموک، سرفاریاب، سی سخت، مارگون، سوق، چرام و قلعه رئیسی برگزار شد و مردم با شرکت در دسته جات سینه زنی در رثای شهادت حضرت فاطمه (س) به عزاداری پرداختند.