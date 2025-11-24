پخش زنده
امروز: -
شبنم یاری به مرحله رده بندی مسابقات تکواندو بازیهای المپیک ناشنوایان در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم راه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای تکواندو بازیهای المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (دوشنبه ۳ آذر) شبنم یاری در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم امروز در دور نخست مقابل از حریفی چین به پیروزی رسید.
یاری در دور دوم هم نماینده ترکیه را شکست داد، اما در سومین مبارزه مقابل حریفی از کره جنوبی نتیجه را واگذار کرد و فینالیست نشد. بدین ترتیب آخرین مبارزه شبنم یاری در مرحله رده بندی و برای کسب نشان برنز برگزار میشود.