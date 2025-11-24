بسیج همواره در میدان عمل و خدمت حضور دارد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تاکید بر اینکه بسیج یک نهادمردمی است، نقش بسیج را در خدمترسانی به مناطق محروم مهم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ بارسلان شکری مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در جلسه «جهاد تبیین» و مراسم گرامیداشت هفته بسیج بااشاره به اینکه بسیج یک نهاد مردمی که با دستور امام خمینی تشکیل شده است، اظهار کرد: تفکر بسیجی پس از گذشت ۴۷ سال همچنان در بخشهای مختلف کشور جاری است و این نهاد مردمی همواره در میدان عمل وخدمت حضور مهم و تاثیر گذاری دارد.
وی با تاکید به اینکه هفته بسیج یادآور تفکرات بسیجیانی، چون محمدحسین فهمیده و باکریهاست، تصریح کرد:
بسیجیان و خادمان راهداری با تاسی از تفکرات بسیج در هر شرایطی با جانفشانی و افتخار وارد عمل میشوند.
شکری با اشاره به اینکه بسیج در همه حوزهها و در زمان نیاز، ورود کرده و موجب همافزایی و توانمندسازی شده است، خاطر نشانکرد: وظیفه ما امروز این است که با جهاد تببین و با نمایش دستاوردها در حوزههای مختلف، بسیج را نهادی نوآور و علمی نشان دهیم.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی بااشاره به حضور بسیج در بخشهای مختلف خدمت رسانی ازجمله مناطق محروم، حوزه راه، بهداشت و آموزش، تصریح کرد: در آذربایجانغربی نیز بسیج در حوزه راه ورود کرده و از طریق سهمیه قیر که در اختیار دارد، در آسفالت راههای شبکهای و بین مزارع عملیات اجرا میکند.
وی با یادآوری حضور فعال اداره کل راهداری وحملونقل جادهای آذربایجانغربی در جنگ ۱۲ روزه گفت: خادمان و بسیجیان راهداری وحملونقل جادهای استان در این مدت پای کار و آماده خدمت بودند.
شکری ضمن تاکید بر تکریم ارباب رجوع گفت: هفته بسیج فرصتی برای ارج نهادن به تلاشها و ایثارگریهای بسیجیان است و نشان میدهد که حضور فعال آنان در توسعه مناطق محروم، اجرای پروژههای راهسازی و ارتقای خدمات عمومی، تاثیر بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد.
مدیرکل راهداری وحملونقل جادهای آذربایجانغربی، جهاد تبیین را از وظایف مهم بسیجیان دانست و افزود: باید با جهاد تبیین دستاوردها و اقدامات بسیجیان و انقلاب اسلامی بهخوبی بازگو شود.