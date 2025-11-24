

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا در باقرشهر، بناب و هویزه در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و خوزستان با عبور از ۲۰۰ در وضع بسیار ناسالم قرار دارد.

کیفیت هوا در تبریز، تهران، کرج و اهواز هم در وضع قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها و در ارومیه، اصفهان، مشهد، قزوین و مرکزی در وضع نارنجی برای گرو‌های حساس گزارش شده است.

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد طی سه روز آینده، در صورت تداوم این وضعیت و نبودِ جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد رسید.

هشدار سطح نارنجی نیز امروز برای شهر‌های تهران، کرج، اراک، اصفهان، تبریز، ارومیه و اهواز صادر شده است.