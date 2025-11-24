

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،یونس عزیزی گفت: مراسم تشییع این شهدای والا مقام راس ساعت 10صبح صبح روز سوم آذر از میدان انقلاب اسلامی به سمت مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد.

وی بیان کرد: مراسم تدفین شهدا از روز پنجم آذر در روستای فش کنگاور و پایگاه مقاوت بسیج شهر جوانرود با حضور مردم شهید پرور این شهرها شروع می شود.

عزیزی همچنین گفت: مراسم تدفین شهدای گمنام، ششم آذر با تدفین در پایگاه پدافند هوا فضای سپاه با حضور کارکنان و مسئولان این پایگاه ادامه پیدا می کند،‌ هشت آذر یک شهید در شرکت گاز استان، ۹ آذر یک شهید در اردوگاه فرهنگی و هنری توحید شهر کرمانشاه، ۱۰ آذر یک شهید در دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آبادغرب و ۱۱ آذر نیز یک شهید گمنام در مرز خسروی تدفین می شود.

۵۸ یادمان شهدای گمنام در استان کرمانشاه وجود دارد.