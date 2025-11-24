به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مصطفی زاهد، اظهار کرد: در هفت ماه گذشته سال جاری، ۱۳ هزار تن جو دامی وارداتی، ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن ذرت وارداتی و ۱۲ هزار و ۵۶۰ تن کنجاله سویا وارداتی در استان توزیع شده است. این نهاده‌ها مستقیماً در اختیار دامداران، مرغداران و کارخانجات تولید خوراک دامی قرار گرفته و به استمرار چرخه تولید گوشت و شیر کمک کرده است.

وی افزود: در حوزه حمایت از تولیدکنندگان پروتئین نیز، یک‌هزار و ۳۱۱ تن گوشت مرغ منجمد در ایام پیک تولید خریداری و ذخیره‌سازی شده است تا ضمن تقویت ذخایر استراتژیک، از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی ادامه داد: در راستای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، ۲۷۴ تن گوشت قرمز و ۹۴۰ تن گوشت مرغ منجمد در مناسبت‌های مختلف با هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی و کارگروه تنظیم بازار استان توزیع شده است. این اقدامات با هدف ثبات قیمت‌ها و دسترسی آسان‌تر مردم به کالاهای اساسی انجام گرفته است.