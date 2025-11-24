پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا در واکنش به لغو گسترده پرواز‌ها به ونزوئلا و تشدید فضای نظامی در منطقه تاکید کرد: راه حل بحران ونزوئلا دیپلماسی است، نه محاصره هوایی و دریایی.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، پدرو سانچز نخست‌وزیر اسپانیا در واکنش به لغو گسترده پرواز‌ها به ونزوئلا و تشدید فضای نظامی در منطقه، ضمن تأکید بر موضع مادرید مبنی بر عدم به رسمیت شناختن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ونزوئلا تصریح کرد: این موضوع نباید مانعی برای رعایت "حقوق بین‌الملل" و پیگیری راهکار‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از درگیری نظامی باشد.

به نقل از خبرگزاری اسپانیا (افه)، پدرو سانچز روز یکشنبه در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه ۲۰ (G۲۰)، درخصوص وضعیت ایجاد شده پس از هشدار اداره هوانوردی فدرال آمریکا که منجر به قطع ارتباط هوایی با ونزوئلا شده است، ابراز نگرانی کرد.

وی با دعوت طرفین به آرامش و میانه‌روی تأکید کرد: موضع اسپانیا همواره بر گشودن در‌های گفت‌و‌گو استوار بوده است.

رئیس دولت اسپانیا در پاسخ به پرسشی درباره تنش‌های اخیر میان واشنگتن و کاراکاس گفت: اسپانیا نتیجه انتخابات اخیر ونزوئلا را به رسمیت نشناخته و ما نیکلاس مادورو را به عنوان رئیس‌جمهوری که از حمایت مردم برخوردار باشد، نمی‌شناسیم؛ اما این مسئله مانعی برای احترام به حقوق بین‌الملل و یافتن کانال‌های گفت‌و‌گو برای حل مسالمت‌آمیز این بحران نیست.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مادرید تلاش دارد در میان صف‌آرایی نظامی آمریکا و دولت مادورو، نقش متعادل‌کننده‌ای ایفا کند.