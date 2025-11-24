به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل ستاد دیه استان همدان گفت: یک بانوی ۲۱ ساله به علت صدور چک و ناتوانی در پرداخت آن از حدود سه ماه پیش راهی زندان شده بود.

یدالله روحانی منش افزود: پس از تشکیل پرونده این زندانی در ستاد دیه، آزادی وی در اولویت قرار گرفت.

او تأکید کرد: مادر یک خانواده با حضور در ستاد دیه، هدیه پیش بینی شده برای مراسم عقد فرزندش را برای آزادی این زندانی اختصاص داد.

روحانی منش تصریح کرد: با کمک این مادر نیک اندیش و حمایت ستاد دیه این زن که به علت بدهی سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریالی در زندان به سر می‌برد، آزاد شد.