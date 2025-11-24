پخش زنده
کارشناس هواشناسی قزوین: پایداری جو و سکون هوا تا پایان هفته در قزوین ادامه دارد؛ چهارشنبه تنها گذر موجی ضعیف رخ میدهد و سرمای شبانه برقرار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم بهروزی گفت: مدلهای پیشبینی نشان میدهند تا پایان هفته جریانهای جوی استان قزوین پایدار و بدون وزش باد خواهد بود؛ شرایطی که سکون هوا را در مناطق صنعتی بههمراه داشته و موجب افزایش غلظت آلایندهها و افت کیفیت هوا در برخی ساعات میشود.
بهروزی گفت: تنها چهارشنبه عبور یک موج ضعیف موجب افزایش جزئی ابر خواهد شد. سرمای شبانه تداوم دارد و شهر آبگرم با دمای ۵ درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان بود.