مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان از فروش ۶۰ ملک مازاد دولتی در استان و اختصاص منابع حاصل از آن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مشیر پناهی گفت: طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی به عنوان یکی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به منظور آزادسازی منابع راکد و تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام در استان‌ها به اجرا درآمده است و هدف از اجرای آن استفاده بهینه از اموالی است که دستگاه‌های اجرایی به آنها نیاز ندارند تا بتوان از طریق ارزش‌افزایی یا فروش، منابع مالی لازم برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان را تامین کرد.

وی با اشاره به روند مولدسازی اموال دولتی در استان، افزود: نخستین گام در این فرآیند، شناسایی املاک دستگاه‌های اجرایی و ثبت آنها در سامانه «سادا» است و در ادامه، تثبیت مالکیت دولت و ایجاد امکان مدیریت هدفمند این دارایی‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با بیان اینکه ۳۱۵ فقره ملک مازاد دولتی در کردستان شناسایی شده است، اظهار داشت: تاکنون ۶۰ ملک مازاد دولتی در استان به فروش رسیده و منابع حاصل از آن( حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال) به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص یافته است.

گفتنی است: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و این مصوبه در ۲۱ آبان سال ۱۴۰۱ به تایید رهبر معظم انقلاب رسید.