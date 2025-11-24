تشییع پیکرهای پاک شهدای گمنام در بوشهر
پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بر دستان خیل عظیم مردم شهیدپرور بوشهر تشییع شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، صبح دوشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مردم شهید پرور بوشهر از زن و مرد و پیر و جوان به استقبال از شهدای گمنام آمدند تا پیمانی دیگر با آنها ببندند.
سیل عظیم مردم بوشهر بار دیگر آمدند تا بگویند همچنان در میدان هستند و میراثدار واقعی خون شهیدان گمنام خواهند بود.
در این مراسم باشکوه که خانواده معظم شهدا نیز حضو داشتند، پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس که به آلالههای سرخ مکتب فاطمه زهرا (س) تشبیه شده بودند، در میان امواج خروشان مردمی که با سینههای مالامال از عشق و چشمانی اشکبار حلقهوار آنها را دربرگرفته بودند، تشییع شد.