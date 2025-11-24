تکاب غرق در سوگ یاس نبوی
شهرستان تکاب همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شاهد آیینهای سوگواری و سفرههای احسان فاطمی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مردم ولایت مدار و عاشق اهل بیت (ع) در تکاب از همه اقشار در آیینهای مختلفی با برپایی محافل عزای فاطمه زهرا (س) ارادت قلبی خود را به آن بانوی بزرگوار ابراز داشتند
بانوان تکابی در حضوری بی سابقه کل فضای دو طبقهای مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) این شهرستان را معطر به حضور معنوی خود کرده و در فراق آن بانوی بزرگوار اشک ماتم ریختند.
سایر اقشار مردم نیز با راه اندازی دستجات عزاداری و محافل عزای یاس نبوی ارادت خود را به آن بانوی بزرگوار ابراز داشتند.
گسترش سفرههای احسان، طبخ و توزیع حلیم، برپایی ایستگاههای صلواتی از دیگر برنامههای گرامیداشت شهادت حضرت زهرا (س) در تکاب بود.