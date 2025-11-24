پخش زنده
رئیس اتاق تهران گفت: دولت بایستی وظایف غیرحاکمیتی دستگاه حکمرانی را به بخش خصوصی تولیدکنندگان صنعت کفش واگذار و با حذف قوانین دست و پاگیر، موانع تولید و صادرات را رفع کند.
آقای محمود نجفی عرب در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما با اشاره به رشد تولید و صادرات صنعت کفش کشور، گفت: تولیدکنندگان این صنعت در طول ۲۰ سال گذشته هم در تامین نیاز بازار داخل و هم در جهت توسعه صادرات غیر نفتی رشد بسیار خوبی را داشتهاند.
رئیس اتاق تهران افزود: با توجه به همکاریهای میان تولیدکنندگان صنعت کفش و دانشگاه، در زمینههای ارگونومیک (ایجاد راحتی و بهرهوری بیشتر) اقدامات خوبی صورت گرفته است همچنین حوزههای فناورانه در تولید کفش ورود کردهاند.
وی در ادامه بیان داشت: تولیدکنندگان صنعت کفش ایران در فضای کسب و کار با مشکلات جدی در تولید و صادرات روبهرو هستند؛ نباید تولیدکنندگان برای رفع موانع تولید و صادرات محصولاتشان با امضاهای طلایی مواجه شوند و به جای اینکه صنعتگر درگیر کاغذبازی(بوروکراسی) اداری شود با حذف قوانین دست و پاگیر که برخلاف جهت تولید در کشور است به رشد این صنعت کمک کنند.
نجفی عرب با انتقاد از اینکه سالهاست اصلاح قوانین و حذف آییننامههای مزاحم کسبوکار در عمل پیش نرفته، گفت: اقدامات انجامشده بیشتر در حد حرف مانده و هنوز حرکت جدی و عملی برای کاهش موانع تولید و صادرات در صنعت کفش دیده نمیشود و اقدام عاجل برای تسهیل موانع تولید و صادرات صنعت کفش ضروری است.
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه کوچکسازی دولت نباید فقط در حرف باقی بماند افزود: زمانی که قرار است دولت کوچک شود، باید وظایف غیرحاکمیتی دستگاههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.
وی گفت: دولت باید نقشهای حاکمیتی، نظارتی و رگولاتوری(کنترل و هدایت بر پایه قانون) خود را تقویت کند و به سوی عملگرایی و رفع واقعی موانع تولید و صادرات حرکت کند.
