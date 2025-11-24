

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این گردهمایی دوستانه که هر سه ماه یک‌بار به میزبانی یکی از اعضای این حلقه قدیمی برگزار می‌شود، این دوره حال و هوایی متفاوت داشت. جمعی که روزگاری در کنار هم علم‌آموزی می‌کردند و اکنون هر یک در گوشه‌ای از این کشور مشغول خدمت هستند، تصمیم گرفتند تا در شب شهادت بانوی بزرگوار اسلام، به دیدار خانواده یکی از همرزمان آسمانی خود بروند.

فضای خانه شهید حاتمی، مملو از عطر حضور مادر و خانواده‌ای بود که سال‌هاست با افتخار بار سنگین فقدان فرزندشان را بر دوش می‌کشند، اما همواره پذیرای دوستان شهیدشان هستند. حضور این جمع دانشگاهی و رفاقتی، برای خانواده شهید، یادآور روز‌هایی بود که قاسم در میان آنان بود؛ روز‌هایی که شور جوانی و تعهد انقلابی او، همه را تحت تأثیر قرار می‌داد.

قاسم حاتمی متولد سال ۱۳۴۲ بود و در دوران نوجوانی، شور انقلاب و دفاع از آرمان‌های آن، وجودش را فرا گرفت. او پس از اخذ دیپلم، توانست به یکی از مراکز علمی معتبر راه یابد. شهید حاتمی از دانشجویان ممتاز دانشگاه علم و معرفت بود.

با اوج‌گیری جنگ تحمیلی و احساس مسئولیت در برابر تعرض دشمن، قاسم حاتمی، تحصیل در محیط دانشگاه را نیمه‌کاره رها کرد و جبهه را بر دانشگاه ترجیح داد.

شهادت او در تاریخ یازدهم آبان‌ماه ۱۳۶۱، در منطقه عملیاتی عین‌خوش، حین اجرای عملیات محرم رخ داد. عملیات محرم یکی از عملیات‌های حساس و تأثیرگذار دوران دفاع مقدس بود که هدف آن آزادسازی مناطق اشغالی و قطع ارتباط دشمن در محور‌های حیاتی بود. قاسم، در این عملیات سنگین، در اوج جوانی و شادابی، ندای حق را لبیک گفت و به مقام رفیع شهادت نائل آمد.