\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u061b \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u062a\u0634\u06cc\u06cc\u0639 \u0648 \u062a\u062f\u0641\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645\u060c \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06f1\u06f7 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062e\u06cc\u0628\u0631 \u0648 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0645\u062c\u0646\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u0627\u0646 \u06af\u0631\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\n\u00a0