به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام احمد رضا پورخرقان در مراسم تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دفاع مقدس با تسیلت سالروز شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) افزود: شهیدان ما آگاهانه راه خود را انتخاب کردند و جان خود را فدای اسلام، انقلاب و ایران اسلامی کردند.

وی با بیان اینکه ملت ایران با رهبری‌های حضرت امام خمینی (ره) در هشت سال دفاع مقدس به پیروزی رسید، تاکید کرد: امروز ایران اسلامی با رهبری‌های مقام معظم رهبری مسیر پیشرفت و عزت خود را ادامه می‌دهد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور با تجلیل از رشادت‌های مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس بیان کرد: مردم خوزستان در دوران جنگ تحمیلی میزبان رزمندگان اسلام بودند و در جبهه‌های حق علیه باطل حماسه‌ها آفریدند.

استاندار خوزستان نیز در این مراسم با تجلیل از حضور مردم ولایتمدار اهواز در تشییع پیکر مطهر شهیدان گمنام دفاع مقدس گفت: مردم شهید پرور اهواز به نمایدگی از مردم استان قهرمان خوزستان باردیگر آغوش را باز کردند و فرزندان شهید گمنام خود را تشییع کردند.

سید محمد رضا موالی زاده با اشاره به اینکه خوزستان پایتخت دفاع مقدس، دروازه ورود تشیع به ایران اسلامی و کانون محبان و عاشقان اهل بیت (ع) است، ادامه داد: ما افتخار می‌کنیم که در مسیر اهل بیت (ع) گام بر می‌داریم و دارای چنین مکتب و فرهنگ بزرگی داریم.