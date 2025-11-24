پخش زنده
همزمان با سالروز شهادت جانسوز دخت نبی مکرم اسلام (ص)، حضرت فاطمه زهرا (س) پیکرهای پاک سه شهید گمنام با حضور باشکوه مردم مومن و انقلابی اردبیل تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، صبح امروز (چهارشنبه) سوگواران فاطمی به امامت آیتالله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بر پیکرهای مطهر این سه شهید گرانقدر نماز خواندند و پس از آن با برگزاری مراسم تشریفات توسط نیروهای مسلح حاضر به این شهیدان گرانقدر ادای احترام شد.
در ادامه این مراسم پیکرهای مطهر سه شهید گمنام جنگ تحمیلی بر روی دستان هزاران نفر از سوگواران فاطمی شهر اردبیل از محل مصلای این شهر تا میدان شریعتی تشییع و برای خاکسپاری به شهرهای مختلف استان مشایعت شدند.
بر اساس این گزارش، پیکر مطهر یکی از این شهدای گمنام در محوطه دادگستری کل استان اردبیل، پیکر مطهر یک شهید در محوطه گمرک شهرستان بیلهسوار و پیکر مطهر دیگر شهید گمنام نیز در روستای آق قاسملو بخش رضی شهرستان مشگینشهر تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان اردبیل گفت: شهید گمنام دادگستری کل استان اردبیل ۱۹ ساله بوده و در عملیات والفجر سه در منطقه مهران به درجه رفیع شهادت نائل شده، شهید گمنام محوطه گمرک بیلهسوار ۲۱ ساله بوده و در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسیده و شهید گمنام روستای آق قاسملو بخش رضی شهرستان مشگینشهر نیز ۲۴ ساله بوده و در عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نایل شده است.
علی واحد افزود: تاکنون پیکرهای پاک و مطهر ۹۷ شهید گمنام والامقام در ۵۷ نقطه مختلف استان اردبیل با حضور پرشکوه آحاد مختلف مردم، خانوادههای شهدا، ایثارگران و جانبازان و مسئولان نظامی، انتظامی و عالی استان تشییع و خاکسپاری شده و با تشییع و خاکسپاری این سه شهید گمنام این تعداد به ۱۰۰ شهید گمنام و ۶۰ نقطه افزایش خواهد یافت.
استان اردبیل با تقدیم سه هزار و ۴۰۰ شهید از مجموع ۲۲۰ هزار شهید دوران دفاع مقدس و حدود ۱۰ هزار جانباز جزو سه استان برتر در کشور است که بیشترین شهدا را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است.