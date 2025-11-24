مردم دیار عشق به ولایت، با شرکت در مراسم سوگواری و عزاداری، ارادت شان به خاندان اهل بیت (ع) را ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امروز در گوشه و کنار دیار مردمان نصف جهان، دوباره چشمه اشک می‌جوشد. همه در سوگ‌ام ابی‌ها و جان علی هستند.

در سراسر استان محفل عزا و دلتنگی برای بانوی آب و آیینه و آفتاب برپاست.

اهل عرش هم، داغدار عزای فاطمه (س) است، مادر رسالت و همتای ولایت.

در این روز، دل‌ها هوای بقیع در سر دارد و در جستجوی بانوی بی نشان مدینه است.

نهایت عشق! نور پر مهرت را بر زخم‌های دل‌های علوی بتابان و جان سرگشتگان و دوستداران اهل بیت را قرار بخش.