معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، اعلام کرد : جهاد کشاورزی استان زنجان گامهای موثری در راستای مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان برداشته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حائری افزود : با اجرای مجموعهای از برنامههای منسجم و هدفمند شامل کاهش کشت محصولات آببر، توسعه ارقام مقاوم به کمآبی و گسترش سامانههای نوین آبیاری، گامهای موثری در راستای مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی استان برداشته شده است.
وی ادامه داد : در گام نخست، سطح زیرکشت برنج در استان از ۵ هزار و ۵۰۰ هکتار به ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار کاهش یافت تا مصرف آب کنترل شود.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، افزود: همچنین سالانه بیش از ۲۱ هزار تن بذر گواهیشده از ۲۳ رقم مقاوم به کمآبی تولید و توزیع میشود و اصلاح ارقام گندم نیز به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف آب کمک کرده است.
حائری توسعه روشهای نوین آبیاری را از دیگر محورهای اصلی دانست و گفت: اجرای کشاورزی حفاظتی با تأمین ۵۵۰ دستگاه کشت مستقیم و همچنین توسعه کشتهای نشایی و گسترش کشت گلخانهای در سطح ۷۷ هکتار، از دیگر اقدامات کلیدی استان برای افزایش پایداری کشاورزی و صرفهجویی آب بوده است.
وی همچنین از جایگزینی کشتهای کمآببر با محصولات با نیاز آبی بالا خبر داد.