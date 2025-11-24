۱۰ فیلم ایرانی و محصول مشترک ایران و سایر کشورها، در بخش‌های مختلف چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش درمی‌آیند.

معرفی فیلم‌های ایرانی جشنواره جهانی؛ روایتی از جنگ، عشق و انسانیت

معرفی فیلم‌های ایرانی جشنواره جهانی؛ روایتی از جنگ، عشق و انسانیت

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از ستاد خبری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، فیلم‌های «او نمی‌خوابد»، «زمانی در ابدیت»، «پل»، «مرد آرام»، «ماهی در قلاب»، «پس از عاشقی»، «مرد خاموش»، «دو روی پاییز»، «فرشته‌ها نمی‌میرند» و «چانگ‌آن، شی‌آن» آثاری از سینمای ایران یا محصول مشترک با ایران هستند که در این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر با آثار دیگر کشور‌ها به رقابت می‌پردازند.

او نمی‌خوابد

فیلم سینمایی «او نمی‌خوابد» به کارگردانی رضا جمالی و تهیه‌کنندگی رضا جمالی، بهرام عزیزی و علی نوری اسکویی محصول سال ۲۰۲۵ است. فیلمنامه این فیلم را جمالی نوشته و روایت مردی ۶۵ ساله در یک روستای مرزی است که دچار بی‌خوابی ناشی از جنگ شده است. در حالی که اهالی روستا به دنبال راه درمان او هستند، بی‌خوابی به او فرصت می‌دهد بی‌وقفه و بدون چشم‌داشت به دیگران کمک کند.

این فیلم در بخش رقابتی مسابقه بین‌الملل حضور دارد و نادر مهدیلو، حسین عابدینی و ناصر محبی در آن ایفای نقش کرده‌اند.

زمانی در ابدیت

«زمانی در ابدیت» به کارگردانی مهدی نوروزیان و تهیه‌کنندگی نیکی کریمی، محصول ۲۰۲۴ است. فیلمنامه را علی اصغری، سپیده قربانی و مهراوه نوری نوشته‌اند. این فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل حضور دارد.

فیلم ماجرای زنی است که در جستجوی همسر گمشده‌اش است و همزمان باید با روابط پیچیده خانوادگی روبه‌رو شود.

در این فیلم لیلا حاتمی، بابک حمیدیان، نوید پورفرج، عباس غزالی و زنده‌یاد بیتا فرهی بازی کرده‌اند.

پل

محمد عسگری با «پل» در این دوره از جشنواره حضور دارد که با فیلمنامه مشترک او و پدرام کریمی در بخش مسابقه بین‌الملل حاضر است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در میانه جنگ ایران و عراق، نوجوانی به نام موسی در جست‌وجوی برادر گمشده‌اش، نوزادی از سوی دشمن را در دل میدان جنگ پیدا می‌کند. او میان انسانیت و انتقام گرفتار می‌شود و مسئولیت حفاظت از کودک و یافتن خانواده‌اش را بر عهده می‌گیرد.

در این فیلم روح‌الله زمانی، سعید آقاخانی، سروش صحت، سارا حاتمی و آرمین رحیمیان بازی می‌کنند.

سید مصطفی احمدی تهیه‌کننده «پل» است.

مرد آرام

فیلم سینمایی «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی و نویسندگی مهنوش صادقی، با مدت زمان ۹۹ دقیقه، در بخش جلوه‌گاه شرق حضور دارد.

داستان فیلم درباره نوبهار، دختر جوان مهاجر افغان است که به ایران سفر می‌کند و برخلاف میلش همسر مردی سالخورده به نام زمان می‌شود. با آشکار شدن گذشته پرآشوب زمان، نوبهار برای نخستین بار سرنوشت خود را به دست می‌گیرد.

مهدی هاشمی و شمیلا شیرزاد بازیگران این فیلم هستند و هاشمی تهیه‌کننده فیلم نیز است.

پس از عاشقی

فیلم سینمایی «پس از عاشقی» را محمدعلی صفورا نوشته و کارگردانی کرده است. فیلم محصول ۲۰۲۴ است و در بخش جلوه‌گاه شرق به نمایش درمی‌آید.

«پس از عاشقی» ماجرای عکاسی میانسال است که به درخواست همسرش همراه پسرشان سفر می‌کند تا او را از ازدواج عجولانه منصرف کند. برای ارتباط با پسر، او ناچار می‌شود راز‌های عشق‌های گذشته‌اش را بازگو کند؛ بی‌آنکه بداند موضوع ازدواج پسر تله‌ای است برای مواجهه او با خاطرات عاشقانه‌اش.

محسن قصابیان، علی پیمان، مریم کاظمی، علی‌اصغر خطیب‌زاده و شکوه سامع بازیگران فیلم هستند.

حسن امجدی مقدم تهیه‌کنندگی فیلم را برعهده دارد.

چانگ‌آن، شی‌آن

«چانگ‌آن، شی‌آن» فیلمی ساخته کارگردان چینی ژانگ ژونگ با فیلمنامه‌ای از نرگس آبیار است که در بخش جلوه‌گاه شرق به نمایش در می‌آید.

خلاصه‌داستان فیلم به این شرح است: در دهه ۱۹۶۰، گروه‌های کمک‌رسان برای آبادانی بیابان‌های سین‌کیانگ می‌آیند. دهه‌ها بعد، نسل جدید با بحران پنبه رو‌به‌رو می‌شود، درحالی‌که تلاش یک مرد، میراثی از امید و پایداری میان نسل‌ها به جا می‌گذارد. ساو جان، آلیما، چن سی‌سی، آلیا مکلایبای، بانسیله بازیگران فیلم هستند.

این فیلم محصول مشترک ایران و چین است. شی جیا تهیه‌کنندگی فیلم را برعهده دارد.

ماهی در قلاب

فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» محصول مشترک ایران و تاجیکستان، به کارگردانی محی‌الدین مظفر در بخش چشم‌انداز جشنواره حضور دارد. فیلمنامه آن را را بختیار کریم‌اف نوشته است و عبدالله عبدالرحیم‌زاده و سیاره صفراوا در آن بازی کرده‌اند.

داستان فیلم درباره پسربچه‌ای تاجیک به نام دلیر است که در یتیم‌خانه مورد احترام قرار دارد. آموزگارش نیگورا با احساسات مادری از او مراقبت می‌کند، اما دلیر بیش از هرچیز در فکر مادرش است.

محی‌الدین مظفر و امیر تاجیک تهیه‌کنندگان فیلم هستند. فیلم محصول مشترک ایران و تاجیکستان است.

دو روی پاییز

فیلم سینمایی «دو روی پاییز» به کارگردانی روناک طاهر در بخش چشم‌انداز است.

داستان درباره زنی هنرمند است که با پذیرش سرپرستی خواهرزاده‌اش ناچار می‌شود با ترومای سقط جنین گذشته‌اش روبه‌رو شود.

شبنم مقدمی، علیرضا آرا، علی دهکردی، کاظم هژیرآزاد، احترام برومند و رونیکا بهرام‌زاده بازیگران فیلم هستند.

امیر پروین‌حسینی تهیه‌کننده این فیلم است.

فرشته‌ها نمی‌میرند

فیلم سینمایی «فرشته‌ها نمی‌میرند» به کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی در بخش زیتون شکسته حاضر است. این فیلم مستند-داستانی روایت‌کننده زندگی روزمره و سرنوشت مردم غزه از آغاز عملیات زمینی اسرائیل تا تجربه کامل آوارگی آنان است و در چند مرحله، با رویکردی انسان‌گرایانه و مستند روایت می‌شود.

مرتضی شعبانی تهیه‌کننده فیلم است.

مرد خاموش

فیلم سینمایی «مرد خاموش» نوشته و ساخته احمد بهرامی است و در بخش جشنواره جشنواره‌ها حضور دارد. علی باقری تنها بازیگر فیلم است.

قصه فیلم در روستایی عجیب و خاموش که نشانی از زندگی در آن نیست اتفاق می‌افتد. راننده گاری میانسالی، جسدی را به سوی قبرستان می‌برد.

محمد حسین‌خانی تهیه‌کننده «مرد خاموش» است.