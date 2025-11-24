محور ۲ روستای تنگ ده و گلالک شهرستان اندیکا بهسازی و آسفالت شد .

بهسازی و آسفالت محور روستا‌های تنگ ده و گلالک شهرستان اندیکا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار اندیکا گفت: در راستای محرویت زدایی و توسعه مناطق روستایی بهسازی و آسفالت محور راه دسترسی ۲ روستای تنگ ده و گلالک بخش مرکزی این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

حسین کیانی با اشاره به اینکه این محور روستایی به طول یک و نیم کیلومتر و مساحتی حدود ۳۵ هزار متر مربع آسفالت شد، ادامه داد: برای اجرای این طرح بیش از ۳۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

فرماندار اندیکا خاطر نشان کرد: تا پایان امسال حدود ۳۰ کیلومتر راه روستایی و عشایری شهرستان اندیکا در طرح نهضت آسفالت بهسازی و آسفالت می‌شوند.

شهرستان اندیکا به مرکزیت شهر قلعه خواجه در ۱۸۰ کیلومتری اهواز قرار دارد.