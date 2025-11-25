معاون دانشگاه علوم پزشکی سمنان از گروه های حساس شامل کودکان ، سالخوردگان ، زنان باردار و افراد دارای بیماری های مزمن خواست حداقل حضور در فضای باز را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سید سعید کسائیان معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت : با توجه به استمرار آلودگی هوا، کودکان کمتر از ۵ سال، سالمندان بیشتر از ۶۵ سال، زنان باردار و افرادی با بیماری‌های مزمن قلبی، ریوی و کلیوی زمان حضور خود در فضای باز را به حداقل ممکن برسانند.

وی انجام فعالیت های ورزشی در مکان سرپوشیده ، مصرف روزانه میوه و سبزی و ۱۰ لیوان آب بخصوص در شرایط شیوع آنفولانزا را برای پیشگیری از آثار مخرب تنفس خهوای آلوده ضروری دانست .