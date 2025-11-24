مژده مردانی و پژمان گلچهره، دو کاراته‌کا از فارس در المپیک ناشنوایان توکیو ۲۰۲۵، سه نشان نقره را به دست آوردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در رقابت‌های کاتای انفرادی المپیک ناشنوایان توکیو ۲۰۲۵، مژده مردانی در دور نخست با امتیاز ۳۸.۵ به جمع چهار ورزشکار برتر راه پیدا کرد و در مرحله نیمه‌نهایی با امتیاز ۳۹.۷ فینالیست شد.

او در دیدار پایانی برابر حریفی از جمهوری چک با امتیاز ۳۸.۹ عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و دومین نشان نقره خود را به دست آورد.

مردانی در بخش کاتای تیمی هم به همراه دیگر اعضای کاتای تیمی ایران راهی مرحله فینال و دیدار با تیم‌ژاپن شد که با قبول شکست یک نشان نقره دیگر را برای کاروان ایران کسب کرد.

پژمان گلچهره هم در مرحله مقدماتی با امتیاز ۳۷.۶ در میان چهار ورزشکار برتر قرار گرفت و در دور دوم با امتیاز ۳۸.۹ راهی فینال شد.

وی در دیدار نهایی برابر حریف ژاپنی با امتیاز ۳۹.۲ به نشان نقره دست یافت.

مسعود زارع، مربی شیرازی هدایت تیم ملی کاراته ناشنوایان مردان را در این رقابت‌ها بر عهده دارد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده و تا ۶ آذر ادامه دارد.