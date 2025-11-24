

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در جدول شانس مجدد برای کسب نشان برنز وزن منهای ۸۰ کیلوگرم مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (دوشنبه ۳ آذر) علیرضا شریفی منش مقابل نماینده چین نتیجه را واگذار کرد و از کسب نشان بازماند.

علیرضا شریفی منش امروز ابتدا مقابل حریفی از روسیه در دو راند و با نتایج ۷ به یک و ۱۱ به ۲ باخت و با توجه به عملکرد این تکواندوکار روسی، وارد مرحله شانس مجدد شد.