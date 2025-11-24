معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از وضعیت ناسالم هوای شهرهای مهاباد، ارومیه، شاهین‌دژ و خوی خبر داد و شاخص کیفیت هوا در مهاباد را ۱۷۲ و ناسالم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای سطح شهر‌های ارومیه، شاهین دژ، خوی و مهاباد در حال حاضر وضعیت کیفیت هوا ناسالم برای گروه‌های حساس و ناسالم گزارش شده است.

سعید موسوی در خصوص آخرین وضعیت کیفیت هوای استان در ساعت ۱۱ امروز دوشنبه ۳ آذر، شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای شهر مهاباد را ۱۷۲ و ناسالم اعلام کرد و گفت: شاخص ۲۴ ساعته ۲۱۴ و بسیار ناسالم و در روز گذشته نیز ۱۹۶ گزارش شده است.

وی ادامه داد: شاخص کیفیت هوای شهرستان خوی طی روز گذشته ۱۰۶ بود که شاخص ۲۴ساعته به ۱۲۲ (ناسالم برای گروه‌های حساس) شده، اما شاخص لحظه‌ای ثبت شده ۱۳۸ است.

وی با بیان اینکه شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در شاهین دژ در ساعت ۱۱ امروز ۱۴۵ و برای گروه‌های حساس ناسالم بود، اظهار کرد: مرکز استان نیز با شاخص لحظه‌ای ۱۲۸ (ناسالم برای گروه‌های حساس) است.

موسوی با بیان اینکه با توجه به تداوم الگو‌های پایدارو سکون هوا، همچنان با پدیده آلودگی هوا بویژه در مرکز و شهر‌های پرجمعیت استان مواجه خواهیم بود، گفت: طبق اعلام هواشناسی استان، از روز سه شنبه با ابرناکی و وزش باد، از میزان آلودگی کاسته خواهد شد.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تاکید کرد: با توجه به تداوم پایداری هوا توصیه می‌شود از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن خودداری شود.