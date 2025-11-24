به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، با حضور جمعی از مسئولان شهرستان کهگیلویه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از دو کتاب نجوای دل و شاهنامه دین در حوزه نظم و نثر در دانشگاه پیام نور دهدشت رونمایی شد.

محمدناصر داوودی نویسنده این دو کتاب در آئین رونمایی از این دو کتاب گفت: کتاب نجوار دل در حوزه نظم شامل بیش از صد غزل عاشقانه و عارفانه است که در حوزه کلاسیک در ۸۳ صحفه به نگارش درآمده است.

داوودی با بیان اینکه کتاب شاهنامه و دین در حوزه نثر درصد و هشتاد و شش صفحه نگارش شده افزود: در این کتاب و در قالب تفسیر موضوعی، اشعار کتاب شاهنامه فردوسی که رنگ و بوی دینی داره جمع آوری شده است.

عبدالکریم عبودی رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی شهرستان کهگیلویه هم با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون شش اثر از آثار نویسندگان شهرستان کهگیلویه رونمایی شده است گفت: امروز هم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از دو اثر محمد ناصر داوودی رونمایی شد.