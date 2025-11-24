عزاداری سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در خراسان رضوی
مراسم عزاداری سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهرهای مختلف خراسان رضوی برگزار شد.
مردم ولایتمدار جغتای نیز با شرکت در مراسم عزاداری همراه با اعضای هیئت های صاحب الزمانی و سید الشهدا در خیابانهای اصلی شهر به نوحه خوانی، سینه زنی و زنجیر زنی پرداختند.
در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مردم ولایتمدار خرو نیز با شرکت در مراسم عزاداری به نوحه خوانی، سینه زنی و زنجیر زنی پرداختند و بعد از اقامه نماز و مراسم سخنرانی بر سر سفره حضرت زهرا (س) پذیرایی شدند.
دیشب هم در شب شهادت مظلومانه ام ابیها (س) مساجد و حسینیه های کدکن تربت حیدریه، آکنده از جمعیت عاشقان اهل بیت (ع) بود.
مردم شهر کدکن در حسینیه سفلی این شهر گرد هم آمدند و در شب شهادت حضرت زهرا س به عزاداری پرداختند و در پایان مهمان سفره اطعام فاطمی شدند.
مردم شهر فرهادگرد فریمان نیز در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری پرداختند.
مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهرآباد بردسکن نیز برگزار شد.
