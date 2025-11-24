به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمایشگاه فاطمه راه نجات، توسط گروه جهادی زمینه سازان ظهور در بیرجند برپا شد.

این نمایشگاه شامل غرفه‌های ولایت پذیری، عفاف و حجاب، سبک و شیوه زندگی حضرت زهرا و غرفه‌های برگزاری نمایش صحنه‌ای است.

نمایشگاه فاطمه راه نجات نمایشگاه برتر فاطمی کشور در سال قبل شناخته شده و تا ۶ آذرماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ شب برای بازدید عموم مردم دایر است.