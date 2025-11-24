به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان گفت: طرح واکسیناسیون دام‌ها به منظور پیشگیری و کنترل این بیماری هرروز درنوبت صبح وبعدازظهر و همچنین در روز‌های تعطیل اجرا می‌شود.

مهدی نوری ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار راس از دام‌های سبک و سنگین شهرستان گلپایگان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شده‌اند.

وی به دامداران توصیه کرد: موارد بهداشتی و قرنطینه‌ای دامداری‌های خود را در جهت پیشگیری از ابتلای دام‌ها به بیماری تب برفکی رعایت کنند.

تب برفکی یک بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی است که به عنوان طاعون برای صنعت دامداری محسوب می‌شود و موجب بیمار شدن حیوانات زوج سُم از جمله گاو اهلی و اعضای خانواده گاوسانان خواهد شد.

این ویروس در ابتدا به مدت دو تا سه روز تب شدید به وجود می‌آورد و در نهایت با ظهور تاول‌هایی در داخل دهان و روی پا و پاره شده آنها منجر به لنگ شدن حیوان می‌شود که بسیار واگیردار است.

کنترل این بیماری منوط به واکسیناسیون، مراقبت شدید نقل و انتقال حیوانات، قرنطینه کردن حیوانات مبتلا، اعمال محدودیت در خرید و فروش حیوانات و گاهی معدوم سازی میلیون‌ها راس دام است.