به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛مردم شاهین شهر و میمه با بدرقه شهدای گمنام در مسیر میدان امام حسین (ع) تا سه راه فردوسی شاهین شهر در شب شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها با امام شهدا و رهبر انقلاب تجدید میثاق و بر ایستادگی در مقابل دشمنان اسلام و زورگویان و ادامه راه شهدا در این مسیر تاکید کردند.

حرکت کاروان اهالی بهشت از سال ۱۴۰۰ با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهیدان و پیوند دوباره مردم با ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی در استان اصفهان آغاز شد و امسال نیز از ۲۶ آبان تا سوم آذرماه برای پنجمین سال متوالی در شهرها، روستا‌ها و مراکز مختلف استان حضور پیدا می‌کند.

سال گذشته این کاروان با یک دستگاه تریلر و دو خودروی ارس حامل پیکر‌های مطهر شهدای گمنام، بیش از ۷ هزار کیلومتر در استان حرکت کرد و در ۲۹ شهرستان و ۱۵۰ نقطه شامل شهرها، روستاها، دانشگاه‌ها، مدارس و حتی زندان‌ها حضور یافت.

این کاروان حامل ۱۲ شهید گمنام صبح امروز سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در شهر اصفهان از میدان بزرگمهر تا گلستان شهدا تشییع شد.

حرکت کاروان اهالی بهشت از شامگاه یکشنبه ۲۵ آبان در گلستان شهدای اصفهان آغاز و اکثر شهرستان‌های استان اصفهان میزبان لاله‌های وطن بوده‌اند.