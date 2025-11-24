بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری شامگاه یکشنبه در آئین شب وداع با شهید گمنام در روستای سرمستان شهرستان دیر با اشاره به نبرد ۱۲ روزه دشمنان علیه نظام اسلامی، گفت: پس از سالها تلاش برای ایجاد نارضایتی و ۴۶سال بمباران تبلیغاتی، تحلیلگران خارجی گمان میکردند ملت ایران در لحظه حادثه همراه آنان خواهد شد، اما آنچه رخ داد، باعث شگفتی جهانیان شد.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: انسجام مردم، وحدت داخلی، اطاعت از رهبری و ایستادگی نیروهای مسلح، پاسخی قاطع و عزتمندانه به دشمن داد.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه بصیرت ملی، رمز ناکامی جنگ روانی و تبلیغاتی بیگانه است، گفت: هیچ ساعتی نیست که دشمنان ملت ایران در حال طراحی توطئه نباشند؛ پیر و جوان، دختر و پسر، همه در معرض هجمهاند. اما هنر ملت ما این است که تبلیغات دشمن را میبیند، تحلیل میکند، اما در روز حادثه آنان را همراهی نمیکند.
وی با اشاره به شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) بهعنوان الگوی انتخاب آگاهانه، اظهار کرد: در زندگی، معیارهای گوناگونی برای انتخاب وجود دارد؛ گاهی انتخاب سودجویانه و منفعتطلبانه است، گاهی از روی ترس، گاهی از روی تعصبات کور و گاهی بر اثر جوزدگی. اما انتخاب حضرت زهرا (س)، انتخابی بر پایه آگاهی، معرفت و رضایت الهی بود؛ همانگونه که شهدای ما نیز انتخابگرانی آگاه، تکلیفمدار و ولایتمدار بودند.
نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شهدا ادامهدهندگان راه پیامبر و اهل بیت (ع) بودند، ادامه داد: شهید گمنامی که امشب با او وداع میکنیم، آگاهانه وارد میدان شد. پدر و مادرش کنار او نیستند، اما مادران این دیار و موکبداران حسینی آمدند و گفتند ما اربعینی میاندیشیم و حسینی حرکت میکنیم. این حضور، نشانه بصیرت شما مردم است.
آیتالله حسینیبوشهری در بخشی از سخنان خود با بیان روایات متعدد از پیامبر اکرم (ص)، گفت: فاطمه محبوبترین مردم، عزیزترین مردم نزد رسول خداست و پاره تن پیامبر است. هر که فاطمه را بیازارد پیامبر را آزرده و هر که پیامبر را آزار دهد، خدا را آزرده است.
وی تصریح کرد: فاطمه (س) در عبادت، چون ستارهای درخشان برای اهل آسمان میدرخشید، آنگونه که ستارگان برای اهل زمین میدرخشیدند و انتخابهایش، چه در همسرگزینی و چه در موضعگیریهای اجتماعی، بر پایه آگاهی و رضایت الهی بود.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه شهدا ادامهدهندگان خط پیامبر و اهل بیت (ع) هستند، اظهار کرد: نه شهدای دفاع مقدس، نه شهدای انقلاب، و نه این شهید خوشنام، هیچکدام با ترس یا منفعتطلبی راه خود را انتخاب نکردند. انتخاب آنان آگاهانه، الهی و ولایی بود.
آیت الله حسینیبوشهری تاکید کرد: شهادت در فرهنگ اسلامی، قدم گذاشتن در مسیر نور و اطاعت خداوند است.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به آیات قرآن درباره شهیدان، گفت: قرآن شهید را زنده معرفی میکند؛ «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ». اگر امروز نامی از اسلام، قرآن و معنویت باقی است، به برکت خون همین شهداست.
نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور گسترده مردم روستای سرمستان در این آیین، تصریح کرد: روستایی که در شرایط معمول چنین جمعیتی را ندیده است، امشب میزبان مردم سراسر استان شد. این عشق به شهداست که همه مرزهای جغرافیایی را در مینوردد.
نایب رییس مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: شهدا انقلاب را بیمه کردند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودهاند، این انقلاب تا ظهور منجی عالم بشریت ادامه خواهد یافت.