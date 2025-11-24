شهدا ادامه‌دهندگان خط پیامبر و اهل بیت (ع) هستند

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با بیان این‌که شهادت در فرهنگ اسلامی، قدم گذاشتن در مسیر نور و اطاعت خداوند است، گفت: شهدا ادامه‌دهندگان خط پیامبر و اهل بیت (ع) هستند.