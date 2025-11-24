حضور تیم مسینای مشهد در لیگ جوانان فوتبال ساحلی کشور
مرحله سوم لیگ قهرمانی جوانان فوتبال ساحلی کشور با حضور تیم مسینای مشهد در رودسر برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسینا مشهد تنها نماینده استان با مربیگری مسعود فارسی در گروه دوم لیگ قهرمانی جوانان فوتبال ساحلی کشور حضور خواهد یافت و با تیم های ملوان بندرانزلی. شاهین خزر رودسر و شهرداری چلیچه شهرکرد رقابت خواهد کرد.
این مسابقات از چهارشنبه ۵ آذر تا جمعه ۷ آذر در رودسر برگزار می شود و در پایان این مرحله ۲ تیم برتر به جمع ۴ تیم نهایی لیگ برتر صعود خواهند کرد.