افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی خوزستان تا پایان هفته ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان تا پایان هفته در اغلب نقاط استان غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.
محمد سبزه زاری افزود: طی روز چهارشنبه عبور موج ضعیفی از روی استان سبب ابرناکی و کاهش ۲ تا ۴ درجهای دما در اغلب نقاط استان خواهد شد. همچنین از اواخر روز چهارشنبه تا اواسط روز پنجشنبه با جنوبی شدن جریانات در سواحل و مناطق جنوبی و جنوبِ غربی، افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی دور از انتظار نیست.
در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۳۳.۵ درجه و ایذه با دمای ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۰.۶ درجه و کمینه دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.