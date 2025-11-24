به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به گزارش اداره هواشناسی فردا وضعیت جوی آرام و پایدار خواهد بود.

فردا در شهرستان‌های پر جمعیت استان در ساعات اولیه روز به دلیل سکون هوا، غلظت الاینده‌ها افزایش یافته و کاهش کیفیت هوا انتظار می رود.

از بعدازظهر فردا با عبور امواج کم دامنه از منطقه شرایط برای رشد ابر فراهم خواهد شد که برای روز چهارشنبه امکان بارش‌های پرلکنده و ضعیف در سطح استان وجود دارد.

طی سه روز آینده کاهش نسبی هوا در طول روز پیش بینی می شود.

در شبانه روز گذشته بابارشانی بیجار با حداقل دمای ۱۲- و مریوان با حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتی گراد به ترتیب کمترین و بیشترین دما را ثبت کردند.

دمای شهر سنندج نیز فردا بین ۲- و ۱۹ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.